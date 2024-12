Israel mata pelo menos 66 palestinos em Gaza e ataca agência dos correios usada como abrigo

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense matou pelo menos 30 palestinos e feriu outros 50 que se abrigavam em um posto dos correios perto do centro da Faixa de Gaza, levando o total de mortos no enclave para 66 somente nesta quinta-feira. Sem sinal de abrandamento do conflito que já dura 14 meses, o bombardeio atingiu a instalação no Campo de Nuseirat, onde famílias desalojadas buscavam abrigo. A ação também danificou várias casas próximas, disseram médicos à Reuters. O setor militar israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o caso. Nuseirat é um dos oito campos de refugiados históricos para palestinos após a guerra de 1948, ocorrida em torno do estabelecimento do Estado de Israel. Atualmente, o local é parte de uma área densamente povoada, cheia de pessoas desabrigadas de várias partes do enclave. Em outra ação nesta quinta-feira, dois bombardeios israelenses mataram 13 palestinos que, segundo médicos de Gaza e o Hamas, eram parte de uma força que fazia a proteção de caminhões com ajuda humanitária. Segundo o Exército israelense, tratava-se de militantes do Hamas que tentavam sequestrar a carga. Muitos dos mortos em Rafah e Khan Younis tinham ligação com o Hamas, afirmaram fontes próximas ao grupo. Gangues armadas têm sequestrado os caminhões com auxílio. O Hamas formou uma força-tarefa para confrontá-las. Nos últimos meses, fontes do grupo e médicos disseram que as forças militantes mataram mais de duas dúzias de membros de tais gangues. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi; reportagem adicional de Ali Sawafta)