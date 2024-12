Homem agride professor ao saber que filha foi reprovada e gera revolta de outros pais

O pai de uma aluna de uma escola da região metropolitana do Rio de Janeiro agrediu um professor ao saber que a filha tinha sido reprovada. O caso foi registrado na terça-feira, 10, no Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar do Estado, na sequência, o indivíduo foi agredido por outros pais de estudantes da instituição de ensino que acompanharam o ocorrido.

Segundo a investigação, o agressor deixou o local. Segundo o comando do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de agressão.

"Um responsável, ao saber da reprovação da filha, agrediu um professor do Colégio Municipal Irene Barbosa Ornelas, no Jardim Catarina. Ao ver a agressão, outros responsáveis levaram o agressor para fora da escola". disse a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.

Conforme a investigação, o professor e dois educadores da escola foram conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos. O pai da aluna também compareceu ao local e foi ouvido.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A investigação segue em andamento para esclarecimento dos fatos.

Paralelamente, ao chegar no Jardim Catarina, a equipe da Polícia Militar foi atacada a tiros por traficantes da região e houve confronto. Não há registro de feridos.