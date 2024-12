Falha na Linha 3-Vermelha faz metrô operar em via única sentido ZL em SP

Uma falha na Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo provocou atrasos na circulação dos trens e provocou aglomerações nas estações.

O que aconteceu

Metrô opera com velocidade reduzida e maior tempo de espera desde a manhã de hoje. A falha foi provocada em um equipamento de via na região da estação Corinthians-Itaquera, na zona leste da capital, por volta das 9h40. As informações foram repassadas pelo Metrô de São Paulo.

Circulação em via única em parte do trecho percorrido pela Linha 3-Vermelha. Os trens circulavam em carrossel entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Patriarca-Vila Ré, mas em via única entre as estações Patriarca-Vila Ré até Corinthians-Itaquera.

Paese chegou a ser acionado. O Metrô acionou temporariamente o serviço do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergências e disponibilizou ônibus para atender os passageiros entre as estações Vila Matilde e Corinthians-Itaquera. O serviço do Paese já foi cancelado.

Trens voltaram a circular por toda a extensão da Linha 3-Vermelha por volta das 11h. No entanto, alguns trechos da via ainda apresentam restrição de velocidade e operam com maior lentidão "em razão de manobras operacionais para ajuste da oferta dos trens no sentido Palmeiras-BarraFunda". "O Metrô pede desculpas pelos transtornos provocados", disse a instituição por meio de nota.

A causa da falha na circulação dos trens não foi revelada. O UOL entrou em contato com o Metrô para pedir maiores detalhes e aguarda retorno.