EUA anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de US$ 500 milhões

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (12), um novo pacote de ajuda militar de US$ 500 milhões (R$ 2,99 bilhões, na cotação atual) para a Ucrânia, com Washington em uma corrida para fortalecer Kiev antes da posse do presidente eleito Donald Trump.

"Os Estados Unidos estão fornecendo outro pacote significativo de armas e equipamentos urgentemente necessários aos nossos parceiros ucranianos, enquanto eles se defendem dos ataques contínuos da Rússia", disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um comunicado.

A ajuda será retirada dos estoques militares dos Estados Unidos.

