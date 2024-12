Até 71% OFF: blusinhas e camisetas Hering estão por R$ 40, mas é só hoje

A Hering realiza o Especial 12.12, com um cupom promocional que reduz o preço de peças selecionadas para R$ 39,99— mas essa oferta é válida somente hoje (12). Para te ajudar a encontrar um look de fim de ano ou um presente de Natal, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com blusinhas e camisetas em promoção.

A seleção conta com peças de diferentes tamanhos e cores, além de opções infantis, que ganham desconto extra ao aplicar o cupom "ESPECIAL39" no final da compra. Confira a seguir a lista completa:

Regata com tecido plano de viscose;

Possui alças finas e decote V na frente e nas costas;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (P e M).

Blusa com manga longa em riba estonada;

Possui fendas nas laterais da manga;

Promete toque macio;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (XP, P, M, G e XG).

Peça composta 100% de algodão;

Com modelagem regular e mangas curtas, sem costura lateral;

Promete tecido macio e de alta qualidade;

Disponível nos tamanhos M e G.

Blusa em tecido de viscose com mangas curtas;

Possui amarração frontal;

Disponível em diferentes tamanhos (P, M e G).

Blusa infantil composta por tecido de viscose;

Com caimento e mangas soltas, além de recorte arredondado na lateral;

Disponível em diferentes tamanhos (2, 4, 6, 10 e 12).

Blusa infantil de algodão e elastano;

Promete toque macio, mangas longas e modelagem ajustada ao corpo;

Disponível em diferentes cores e tamanhos (6, 8, 10, 12 e 14).

Composto por tecido 100% algodão fio tinto;

Possui modelagem regular com cós de elástico embutido;

Disponível em variados tamanhos (1, 2, 3 e 4).

Body com manga longa e modelagem regular;

Possui gola polo e abertura frontal com botões caseados;

Essa peça é composta pela malha piquet, que é mais estruturada e grossa;

Disponível em diferentes tamanhos, que veste bebês de 1 a 24 meses.

