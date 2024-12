Economia alemã deve continuar fraca em 2025, dizem institutos

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A esperada recuperação da economia da Alemanha foi adiada ainda mais, com três institutos econômicos revisando suas previsões nesta quinta-feira.

A economia alemã deve ficar estagnada no próximo ano, após uma contração de 0,3% no ano passado e um declínio esperado de 0,2% este ano, informou o Instituto IfW Kiel Para a Economia Mundial nesta quinta-feira.

O instituto reduziu sua previsão anterior de crescimento de 0,5% para 2025, feita em setembro.

"A economia alemã não consegue se libertar da estagnação", disse o instituto econômico em seu relatório. "Quase não há sinais de uma recuperação econômica perceptível."

Para 2026, o IfW Kiel previu um crescimento de 0,9%, também revisando para baixo sua previsão anterior de expansão de 1,1%.

"Este ano, a economia continua seu curso em ziguezague de trimestre a trimestre em torno da linha zero e é provável que encolha 0,2% em geral", disse o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica DIW Berlim ao apresentar suas novas previsões.

Em 2025, é provável que o crescimento seja de 0,2%, acelerando para 1,2% em 2026, disse o DIW, cortando novamente suas previsões.

"Estamos vendo uma combinação crítica de desaceleração cíclica e problemas estruturais", disse Geraldine Dany-Knedlik, chefe de previsões econômicas do DIW. "Isso está afetando particularmente o setor manufatureiro, normalmente forte em exportações, que é considerado a espinha dorsal da economia alemã."

Além do aumento dos custos de energia e de materiais e da forte concorrência da China, as tarifas do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, são iminentes, disse ela.

A Alemanha crescerá apenas 0,4% no próximo ano se não conseguir superar os desafios estruturais, mas poderá alcançar uma expansão de 1,1% se o curso correto da política econômica for definido, disse o Instituto Ifo nesta quinta-feira.

Devido à incerteza, o Instituto Ifo está apresentando dois cenários para a previsão econômica atual. O instituto econômico havia previsto um crescimento de 0,9% em suas previsões de setembro.

"No momento, ainda não está claro se a atual fase de estagnação é uma fraqueza temporária ou permanente e, portanto, uma mudança dolorosa na economia", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões do Ifo.