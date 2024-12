Dreno de Lula deve ser retirado provavelmente no fim da tarde, diz Roberto Kalil

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo continuará monitorado na UTI nesta quinta-feira, 12, e o dreno de sua cabeça deve ser retirado hoje no final da tarde. A expectativa é que a alta na UTI seja feita na sexta-feira, dia 13.

A médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, explicou que o que agora define o cuidado de UTI do petista é a "monitorização contínua". "Hoje, o presidente está sendo monitorado. A partir do momento que a gente tira essa monitorização contínua, significa que ele não está mais sob os cuidados de UTI", explicou, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, em São Paulo.

Ana Helena Germoglio afirmou que o espaço físico do presidente no hospital continuará o mesmo. "Apenas, o que vai mudar são os cuidados", disse.