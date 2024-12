Dólar fecha em alta com saída de estrangeiros e temores fiscais superando otimismo com Copom

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar voltou a fechar em alta nesta quinta-feira, após duas sessões de recuo, à medida que fluxos de saída de estrangeiros e os altos prêmios de risco do país, impulsionados por temores fiscais, mais do que compensavam a euforia inicial dos investidores com a decisão do Copom na véspera, em pregão que ainda contou com um leilão de linha do Banco Central.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,90%, cotado a 6,0128 reais.

Na B3, às 17h04, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,07%, a 6,029 reais na venda.

(Por Fernando Cardoso)