Cratera em obra da linha 6-Laranja do Metrô de SP: relembre histórico de acidentes

Uma cratera foi aberta após o muro de uma obra da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo desabar na tarde desta quinta-feira, 12. O acidente ocorreu no canteiro da futura estação Bela Vista, na Rua Rui Barbosa, no centro da capital paulista, e é o terceiro em obras da linha. Os dois outros dois acidentes ocorreram em maio deste ano, na Freguesia do Ó, na zona norte, e em fevereiro de 2022, na Marginal do Tietê.

A futura Linha 6-Laranja do Metrô tem 15 estações previstas, entre a Brasilândia (zona norte) e São Joaquim (região central). O governo prevê a entrega da primeira etapa em outubro de 2027, mas, como as obras tiveram atraso de mais mil dias, a conclusão pode ficar para 2028. O cálculo do atraso é contado a partir de 2025, prazo dado para a entrega ainda pela gestão João Doria (então no PSDB), em 2020.

A Linha 6 ganhou o apelido de "Linha das Universidades". Pelo trajeto original, ela vai passar perto de ao menos sete instituições de ensino: Centro Universitário São Camilo, PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip e Uninove.

01/02/2022

Um desmoronamento fez ceder parte do asfalto da Marginal do Tietê e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste. Segundo informado pelo governo à época, o acidente foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto.

Não houve vítimas. Quatro trabalhadores da obra foram socorridos após contato com a água do esgoto, mas liberados em seguida.

20/05/2024

Uma cratera se abriu na quadra esportiva de um prédio na avenida Ministro Petrônio Portela, na Freguesia do Ó (zona norte de São Paulo). A avenida precisou ser interditada próximo da rua João Pereira, e três linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados. Equipes técnicas do projeto e da concessionária Linha Uni foram ao local e concluíram que não havia indicativo de riscos aos imóveis do entorno.

12/12/2024

O muro de uma obra da Linha 6- Laranja do Metrô de São Paulo desabou na tarde desta quinta-feira, 12. Uma cratera foi aberta no local. O acidente ocorreu no canteiro da futura estação Bela Vista, na Rua Rui Barbosa, no centro da capital paulista.

Segundo os bombeiros, não há registro de feridos. Em nota, a LinhaUni, concessionária responsável pela obra, disse que por medidas de segurança a área ao redor foi isolada.

"A Concessionária Linha Uni informa que, durante a passagem da tuneladora sul no poço VSE Almirante Marques, próximo à futura estação Bela Vista, houve um solapamento parcial do solo dentro do canteiro de obras. Por medida de segurança, a área ao redor do poço já havia sido isolada. Não há feridos e o ocorrido não oferece riscos à população."

Ainda de acordo com o texto, a equipe técnica da empresa está no local. "A Linha Uni reforça que mantém comunicação contínua com a comunidade e está atuando para minimizar qualquer impacto a moradores e comerciantes da região."