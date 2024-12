Copel e Eletrobras assinam acordo para swap de ativos de energia

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel e a Eletrobras assinaram nesta quinta-feira acordo envolvendo as subsidiárias Copel GeT e Eletrobras CGT Eletrosul para realização de um swap de ativos, informaram as empresas em comunicados ao mercado.

Nos termos do acordo, a Eletrobras receberá a participação integral da Copel na usina hidrelétrica Colíder, além de 365 milhões de reais no fechamento da operação. A Copel, por sua vez, receberá toda a fatia de 49% da Eletrobras na usina hidrelétrica Mauá e a participação integral de 49,9% da Eletrobras na transmissora Mata de Santa Genebra.

Com isso, a Copel torna-se detentora de 100% da usina Mauá e da transmissora Mata de Santa Genebra, enquanto a Eletrobras controlará integralmente a usina Colíder, localizada no Mato Grosso, com capacidade de 300 megawatts (MW).

Os ativos da UHE Colíder serão recebidos sem caixa, com uma dívida de cerca de 408 milhões de reais e um Ebitda estimado de cerca de 235 milhões de reais em 2025, disse a Eletrobras.

"Como resultado da transação a Eletrobras aumentará a sua capacidade instalada de geração em 122 MW, com acréscimo de Ebitda e lucro líquido a partir do fechamento e redução de dívida líquida", acrescentou a companhia energética.

Segundo a Copel, a operação trará benefícios imediatos à companhia, com ganhos de sinergia pela simplificação da estrutura operacional e administrativa, e permitindo compensar após o fechamento cerca de 170 milhões de reais "de prejuízos fiscais contabilizados referentes à impairment de Colíder".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)