Confrontos diretos marcam 15ª rodada do Campeonato Francês

Com o Campeonato Francês mais apertado depois dos recentes empates do líder, Paris Saint-Germain, a 15ª rodada promete ser de alta tensão, com confrontos diretos entre os times do Top 5.

O Olympique de Marselha (2º, 29 pontos) receberá o Lille (4º, 26 pts) no sábado, enquanto o PSG (34 pts) enfrentará no domingo o Lyon (5º, 25 pts), que está sem perder na Ligue 1 desde o final de setembro.

O time parisiense, que empatou nas duas últimas rodadas (1 a 1 com o Nantes e 0 a 0 com o Auxerre), viu sua vantagem diminuir na liderança, especialmente sobre o Olympique, que não participa de competições europeias e está totalmente focado no campeonato.

Na Liga dos Campeões, o PSG ganhou fôlego com a vitória por 3 a 0 sobre o RB Salzburg em um momento crucial da temporada.

Mas o Lyon não vai a Paris a passeio: treinado por Pierre Sage e comandado em campo pelo experiente Alexandre Lacazette, o time sofreu a última de suas três derrotas no Francês no dia 22 de setembro, contra o Marselha (3 a 2).

O Lille vem de uma sequência similar, apesar de disputar a Champions. O time vem de 15 jogos sem derrota, em uma série em que enfrentou gigantes europeus como Juventus (1 a 1) e Real Madrid (vitória por 1 a 0).

Também na parte de cima da tabela, o Monaco (3º, 29 pts) pode ser o grande beneficiado com a perda de pontos de seus concorrentes diretos. Os monegascos visitam no sábado o Reims (9º), que vem de três jogos sem vencer.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Toulouse - Saint-Etienne

- Sábado:

(13h00) Olympique de Marselha - Lille

(15h00) Auxerre - Lens

(17h00) Reims - Monaco

- Domingo:

(11h00) Montpellier - Nice

(13h00) Rennes - Angers

Brest - Nantes

Le Havre - Strasbourg

(16h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 34 14 10 4 0 37 11 26

2. Olympique de Marselha 29 14 9 2 3 31 17 14

3. Monaco 29 14 9 2 3 24 12 12

4. Lille 26 14 7 5 2 24 14 10

5. Lyon 25 14 7 4 3 26 17 9

6. Nice 23 14 6 5 3 26 17 9

7. Lens 23 14 6 5 3 17 12 5

8. Auxerre 20 14 6 2 6 21 21 0

9. Reims 19 14 5 4 5 20 18 2

10. Toulouse 18 14 5 3 6 15 16 -1

11. Brest 16 14 5 1 8 20 26 -6

12. Rennes 14 14 4 2 8 18 20 -2

13. Nantes 14 14 3 5 6 16 20 -4

14. Strasbourg 14 14 3 5 6 22 27 -5

15. Angers 13 14 3 4 7 14 24 -10

16. Saint-Etienne 13 14 4 1 9 11 32 -21

17. Le Havre 12 14 4 0 10 11 26 -15

18. Montpellier 8 14 2 2 10 13 36 -23

bur-bds-dam/dr/cb/mvv

© Agence France-Presse