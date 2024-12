China reforça intenção de apoiar economia e sinaliza plano de aumentar déficit fiscal

As principais autoridades da China reunidas em um importante encontro anual reforçaram nesta quinta-feira, 12, intenção de apoiar a segunda maior economia do planeta e indicaram planos de aumentar o déficit fiscal em 2025, segundo relatos publicados em múltiplos veículos da imprensa local, incluindo a emissora estatal CCTV.

Durante a Conferência Central de Trabalho Econômico, a cúpula do governo chinês enfatizou a necessidade de adotar políticas macroeconômicas proativas e reiterou que o foco no ano que vem será em impulsionar o consumo doméstico.

Os líderes também destacaram intenção de estabilizar os mercados imobiliário e acionário, em linha com a sinalização do Politburo, principal órgão político do país asiático, na última segunda-feira.

As autoridades ainda falaram em cortar o compulsório bancário (RRR, na sigla em inglês) e taxas de juros, embora não tenham especificado datas, conforme a CCTV. *Com informações da Dow Jones Newswires.