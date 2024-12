Chefe da Otan alerta que ameaça da Rússia avança 'contra nós a toda velocidade'

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse nesta quinta-feira (12) que a ameaça da Rússia está avançando rapidamente e alertou que a aliança militar transatlântica deve multiplicar seus gastos com defesa para evitar uma "grande guerra" em seu território.

"O perigo está avançando em nossa direção a toda velocidade", disse Rutte em uma conferência em Bruxelas, expressando sua convicção de que 'não estamos preparados para o que está por vir em quatro ou cinco anos'.

Para o ex-primeiro-ministro holandês, a situação geral de segurança "não é boa. Certamente é a pior de minha vida".

Em sua opinião, "não há ameaça militar iminente" à Otan porque a aliança "foi transformada para nos manter seguros".

Mas, para garantir a segurança, é necessário que a aliança transatlântica multiplique seus gastos com defesa, fortalecendo as indústrias nacionais para a produção de equipamentos.

"É hora de mudarmos para uma mentalidade de guerra. E acelerar nossa produção e gastos com defesa. Quando se trata de produção de defesa, estou absolutamente convencido de que aumentá-la é uma prioridade máxima", disse ele.

Nos anos da chamada Guerra Fria, os europeus "gastaram bem mais de 3% de seu PIB em defesa. Foi com essa mentalidade que vencemos a Guerra Fria. Os gastos caíram após a queda da Cortina de Ferro. O mundo estava mais seguro. Agora não é mais.

É por isso, acrescentou, que há uma década os países que compõem a aliança militar decidiram que "era hora de investir novamente em defesa" e adotaram a meta de gastar o equivalente a 2% do PIB de cada país em defesa.

- "Precisaremos de muito mais" -

Em 2023, esses 2% passaram a ser vistos como uma meta mínima e não máxima. "Posso lhe dizer que precisaremos de muito mais do que 2%", disse Rutte.

Independentemente do resultado da guerra na Ucrânia, "não estaremos seguros no futuro, a menos que estejamos preparados para enfrentar o perigo. Nós podemos fazer isso. Podemos evitar a próxima grande guerra no território da Otan", afirmou.

Para ele, a Rússia "está se preparando para um confronto de longo prazo. Com a Ucrânia. E conosco. O que está acontecendo na Ucrânia também pode acontecer aqui", no território da Otan.

Referindo-se à guerra em curso na Ucrânia, Rutte disse que os combates estão deixando cerca de 10 mil pessoas mortas por semana, e que o número total de vítimas desde fevereiro de 2022 já seria "mais de um milhão".

Além da ameaça representada pela Rússia, Rutte mencionou que a China "está aumentando substancialmente suas forças, incluindo suas armas nucleares".

"De 200 ogivas em 2020, espera-se que a China tenha mais de 1.000 ogivas nucleares até 2030", disse ele. Além disso, ele observou que o gigante asiático está acrescentando equipamentos militares "a uma taxa cinco ou seis vezes maior que a dos Estados Unidos".

Por causa disso, ele insistiu, "não estamos em guerra. Mas, definitivamente, também não estamos em paz".

Em sua opinião, a capacidade de dissuasão da Otan "é boa, por enquanto. Mas é o amanhã que me preocupa".

A indústria de Defesa da Europa, segundo ele, foi esvaziada por décadas de subinvestimento e interesses industriais nacionais limitados.

Como resultado, "nosso setor é muito pequeno, muito fragmentado e muito lento". Enquanto isso, as fábricas de armas russas estão produzindo equipamentos de guerra em tempo integral.

