CCR vence lote 3 de rodovias do Paraná com desconto de 26,6% sobre pedágio

SÃO PAULO (Reuters) -A CCR venceu nesta quinta-feira leilão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para concessão do lote 3 do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná, com desconto de 26,6% sobre a tarifa básica de pedágio, conforme informações da B3.

A concessão, parte do que o governador do Paraná, Ratinho Junior, chamou de maior projeto de infraestrutura rodoviária da América Latina, abrange 21 cidades e possui extensão de 570 quilômetros, sendo composto pelas rodovias federais BR-369, 373 e 376 no Paraná e as estaduais PR-090, 170, 323 e 445.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o desconto oferecido pela CCR representa uma redução no preço médio das praças de pedágio da região de 70%, caindo de 25 reais por 100 quilômetros nos últimos anos para 10 reais.

"Foi um leilão muito disputado e comprova que a CCR está escolhendo com cuidado os ativos de forma a sempre ser competitiva quando decide participar. Outro ponto positivo foi o número de proponentes, o que confirma o apetite do mercado nos leilões rodoviários", afirmou o especialista em infraestrutura Paulo Dantas, sócio do escritório Castro Barros Advogados.

Além da CCR, também participaram do certame EPR, Pátria e o consórcio 4UM/Opportunity. O leilão foi decidido na etapa de lances à viva-voz com EPR, CCR e Pátria, que ofertaram deságio superior a 20% em proposta inicial.

O investimento previsto em melhorias nas rodovias que formam a concessão é de cerca de 10 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão, incluindo 133 quilômetros de duplicações de pistas, 25 quilômetros de faixas adicionais e 62 quilômetros destinados à implantação de contornos.

A CCR venceu alguns dias depois de ter perdido a disputa do projeto "Nova Raposo", já operado pela companhia no Estado de São Paulo, para a rival Ecorodovias.

Mas a vitória da empresa nesta quinta-feira representa a segunda concessão de rodovia vencida pela CCR este ano. No final de outubro, a companhia venceu a Rota Sorocabana, também em São Paulo, com oferta de 1,601 bilhão de reais em outorga, comprometendo-se com o investimento de 8,8 bilhões de reais ao longo do contrato de 30 anos.

O presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo, afirmou após o leilão que com o lote arrematado nesta quinta-feira o grupo passa de 4 mil quilômetros de rodovias operadas no Brasil.

"A gente operou parte deste lote através da Rodonorte e é um corredor muito importante de exportação", disse Camargo durante cerimônia de batida de martelo na B3, em São Paulo.

A etapa de lances à viva-voz durou cerca de 20 minutos e teve como base o desconto de 24,18% sobre a tarifa do pedágio proposto pela EPR, o maior na primeira etapa.

No próximo dia 19 deve ocorrer o leilão do lote 6 das rodovias do Paraná. O lote é formado por duplicação de 462,4 quilômetros, mais da metade dos 662 quilômetros de rodovias a serem concedidos, segundo o ministério. O investimento previsto é superior a 20 bilhões de reais, incluindo os desembolsos para manutenção ao longo do contrato.

Por volta das 15h50 (horário de Brasília), a ação da CCR recuava 3,34%, a 10,72 reais cada, enquanto o Ibovespa perdia 2,55%.

(Por Patricia Vilas Boas; edição Alberto Alerigi Jr.)