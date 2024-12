CCR arremata lote 3 do Paraná com maior desconto sobre tarifa de pedágio desde início do modelo

O leilão do Lote 3 de rodovias do Paraná, vencido pela CCR nesta quinta-feira, 12, foi a disputa com o maior desconto sobre tarifa desde que o governo federal adotou o modelo, em 2022. A CCR arrematou a concessão após oferecer 26,6% de desconto sobre a tarifa estabelecida no edital, que era de R$ 0,14596 por km percorrido.

"No passado, no Paraná, a média do pedágio era de R$ 25 para cada 100 km. Agora, será de R$ 10 por 100 km", disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, em discurso após o leilão, realizado na B3, em São Paulo. O modelo de desconto sobre tarifa foi definido para os leilões de rodovias federais no Paraná em 2022 por iniciativa principal do governador Ratinho Junior (PSD), que reclamava dos valores dos pedágios no Estado.

Desde que o modelo passou a ser utilizado, o governo federal realizou oito leilões bem-sucedidos - aqueles que tiveram propostas e processos encerrados. O maior desconto até então havia sido ofertado no certame do Lote 1 de rodovias do Paraná, vencido pelo Grupo Pátria em agosto de 2023, com 18,25%. Na sequência, os descontos variaram entre 0,8% (Lote 2 do Paraná) e 15,30% (Rota Zebu - BR-262/MG).

O ministro dos Transportes destacou que o modelo atual impõe travas para descontos superiores a 18%, o que reflete em maior cautela dos participantes quando esse patamar é alcançado durante as disputas. "Para garantir a sustentabilidade da concessão, evitando o que acontecia no passado", disse em referência às dezenas de contratos que seguem desequilibrados.

Para os descontos maiores que 18%, o grupo vencedor deve fazer um depósito proporcional na conta de aporte, garantindo que há recursos que sustentem as previsões do projeto. No caso do Lote 3, a CCR deverá depositar aporte de aproximadamente R$ 1 bilhão.

A concessão é composta pelas BRs-369/373/376/PR e PRs-090/170/323/445, totalizando 569,7 km de extensão. As rodovias conectam importantes cidades para a região, como Mauá da Serra a Londrina e Sertanópolis, além de interligar o Paraná aos estados de Santa Catarina e São Paulo.

Além do Lote 3, o governo também leiloou nesta quinta a Rota Verde (BRs 153, 060 e 452/GO), concessão arrematada pelo Consórcio Rota Verde, formado pela Aviva e pela Tecpav Tecnologia e Pavimentação, com desconto de 18,07%.

Há um oitavo leilão rodoviário marcado para este ano: o Lote 6 de rodovias do Paraná, que deve ser disputado no dia 19. Renan Filho disse que há quatro grupos interessados na concessão.