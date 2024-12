Caminhos da Reportagem conquista Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo

O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, venceu nesta quinta-feira (12) o Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo, umas das mais tradicionais premiações do país. Os episódios "Terra em cinzas: as queimadas de 2024" e "Clima extremo" conquistaram a primeira e segunda colocações, respectivamente, na categoria de reportagem nacional. A premiação é uma iniciativa da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

"Terra em cinzas: as queimadas de 2024" conta que este foi o ano com mais registros de queimadas desde 2010, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A reportagem mostra que as temperaturas alcançaram níveis recordes e uma seca prolongada cooperou para que o fogo se alastrasse rapidamente. O programa teve reportagem de Marieta Cazarré; produção de Patrícia Araújo; reportagem cinematográfica de Rogério Verçoza; auxílio técnico de Edvan Viana; edição de texto de Carina Dourado; edição e finalização de imagens de Márcio Stuckert, e artes de Wagner Maia e Alex Sakata.

O episódio "Clima extremo", por sua vez, mostrou que o Brasil já convive com os efeitos catastróficos das mudanças climáticas, a exemplo das secas na região amazônica e as enchentes no Sul do país. Outro recorte é que, apesar de ter a maior floresta tropical do mundo, o Brasil também tem altas taxas de emissão de dióxido de carbono (CO?) na atmosfera. O programa teve reportagem de Flavia Peixoto; reportagem cinematográfica de André Rodrigo Pacheco, Ronaldo Parra, Bartolomeu Rocha e Francisco Barroso; auxílio técnico de Alexandre Souza e Caio Araujo; produção de Cleiton Freitas, Patrícia Araújo, Ana Passos, Aline Oliveira, Larissa Correia e Wesley Lira; edição de texto de Carina Dourado; edição de imagens e finalização de Rivaldo Martins; e artes de Carlos Drumond e Alex Sakata.

Com o primeiro lugar para "Terra em cinzas: as queimadas de 2024", é a quinta vez que o programa Caminhos da Reportagem vence um prêmio de jornalismo este ano, além de ter sido finalista em oito competições.

"O programa Caminhos da Reportagem é um dos mais tradicionais do jornalismo da emissora e as diversas premiações que concorreu e venceu este ano mostram a qualidade dos produtos da TV Brasil e do jornalismo público", destaca a diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Cidinha Matos.