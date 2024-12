Lula retira dreno da cabeça e segue na UTI, diz novo boletim médico

O presidente Lula retirou o dreno da cabeça na noite desta quinta-feira (12), segundo novo boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês.

O que aconteceu

Dreno colocado na madrugada de terça (10) foi retirado no início desta noite. O presidente "permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares", diz o boletim médico.

Lula segue monitorado em UTI, com orientação de repouso relativo. "Está comendo e conversando", disse o cardiologista Roberto Kalil Filho. "Quem trabalha com a mente nunca para. A orientação é evitar qualquer tipo de estresse, o que é impossível na posição dele."

Embora alta seja prevista para a próxima semana, médicos não autorizaram Lula a voltar a trabalhar. A recomendação do cardiologista do presidente é que ele não se esforce e nem trabalhe enquanto está no hospital. "Mas está apto a exercer qualquer atividade", disse em entrevista coletiva. "Alta hospitalar, mas não médica", disse Kalil.

Segundo Kalil, a partir de amanhã, Lula deixa a UTI. "Ele não terá cuidados de monitoramento por 24 horas, ou seja, praticamente deixa a UTI", informou o cardiologista. "Depois da alta ele vai poder viajar para Brasília. O que se espera é que na próxima semana ele esteja no Alvorada."

Lula passou por cateterismo pela manhã

Após cirurgia, Lula passou por embolização de artéria meníngea média. Médicos avaliaram que o procedimento foi um "sucesso" e que a programação de alta permanece a mesma.

Cateterismo começou às 7h25 e durou menos de uma hora. O cateterismo foi decidido na quarta-feira (11), por Kalil e Ana Helena Germoglio, infectologista do presidente. Eles afirmaram que o procedimento é parte da complementação cirúrgica do presidente para minimizar os riscos de novos sangramentos.

Lula recebeu visita de filhos e neto no hospital. Marcos Cláudio, Fábio Luís e Sandro Luiz, que nasceram durante o segundo casamento, com Marisa Letícia, moram em São Paulo e estiveram no Sírio-Libanês para visitar o pai. Além deles, um dos netos, Thiago Trindade Lula da Silva também visitou Lula nesta quinta-feira (12).

Nas redes sociais, Janja comemorou o resultado do cateterismo. "Está muito bem e em breve estaremos em casa", disse a primeira-dama. "Lula e eu estamos felizes pela certeza de que em mais uns dias essa página estará virada e ele, plenamente recuperado", disse.

A equipe médica nos atualiza e tranquiliza a todo instante, e eu sigo ao lado do meu amor a cada hora de sua recuperação.

primeira-dama Janja Lula da Silva

Cirurgia foi na madrugada de terça

Após queixas de dores de cabeça, hemorragia intracraniana foi detectada. O presidente passou por exames após encontro com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele foi transferido para o Sírio Libanês em São Paulo e passou por cirurgia de emergência na madrugada de terça (10).

Hemorragia é consequência do acidente doméstico que Lula sofreu em outubro. O Presidente da República caiu e bateu a cabeça no banheiro. Ele levou pontos na região da nuca, sendo liberado do hospital no dia 20, dia seguinte à queda. Exames subsequentes mostraram que o quadro dele era estável.