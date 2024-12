BCE reduz previsões de crescimento e vê estabilização da inflação em 2%

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu reduziu mais uma vez nesta quinta-feira suas expectativas de crescimento econômico para a zona do euro e confirmou que espera que a inflação se estabilize em sua meta de 2%.

Tendo aparentemente domado os preços outrora, o BCE vem cortando constantemente as taxas de juros há seis meses para apoiar a atividade econômica em muitos dos 20 países que compartilham o euro, principalmente na Alemanha.

O banco central da zona do euro agora espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco monetário registre expansão de 0,7% este ano, 1,1% no próximo e 1,4% em 2026, todos revisados para baixo em relação à rodada anterior de projeções, há três meses.

A inflação agora é vista em 2,1% no próximo ano, antes de cair para 1,9% em 2026 e 2,1% em 2027.

Veja a seguir as projeções do BCE para a inflação e o crescimento econômico, que incluem, pela primeira vez, valores para 2027. As projeções anteriores, de setembro, estão

(Reportagem de Francesco Canepa)