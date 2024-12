BC permite pagamento de boleto via Pix e cria boleto dinâmico

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central aprovou nesta quinta-feira uma resolução que possibilita o pagamento de boletos via Pix e estabelece a criação de uma nova modalidade de cobrança, o chamado boleto dinâmico.

Segundo a autarquia, o pagamento de boletos via Pix será feito por meio de QR Code específico inserido no próprio boleto. A resolução entra em vigor em 3 de fevereiro de 2025.

O BC informou que a regulamentação do novo modelo será aprofundada a partir de 2025, mas instituições já ofertam, de forma experimental, a possibilidade de pagamento de boletos por Pix com o uso de QR Code.

"Dessa forma, incorpora-se na experiência do uso do boleto de pagamento, instrumento amplamente utilizado e objeto de diversos aperfeiçoamentos de segurança ao longo dos últimos anos, a agilidade, conveniência e grande aceitação do Pix", disse o BC em nota.

Já o boleto dinâmico é voltado para pagamentos de dívidas em cobrança representadas por certos tipos de títulos, como duplicatas escriturais, e permite alterar a instituição destinatária, assim como o beneficiário, que passa a ser o titular de direitos.

A autarquia informou que o boleto dinâmico deve entrar em operação em até seis meses após a aprovação de ao menos um dos sistemas de escrituração ou de registro que darão suporte digital a esses títulos ou ativos. Ambos ainda estão em processo de implementação.

"A criação do boleto dinâmico representa, portanto, enorme avanço no sentido de modernizar o sistema financeiro e dar mais segurança na negociação de importantes tipos de títulos essenciais ao fomento de uma ampla gama de empresas integrantes da economia real, principalmente as de pequeno e médio porte", disse o BC.

(Por Victor Borges)