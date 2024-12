Avanço no PPI anual dos EUA em novembro foi o maior desde fevereiro de 2023

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos teve o maior avanço em quase dois anos, apontaram dados do Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira. Segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 12, a alta do índice cheio do PPI de 3,0% em novembro, na comparação anual, foi a maior desde o aumento de 4,7% registrado em fevereiro de 2023.

Os resultados do PPI cheio e do núcleo também surpreenderam ao vir acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, um dia após leitura da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) ficar dentro do esperado.