Autoridades do Vaticano e presidente palestino discutem necessidades "muito sérias" de Gaza

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco se reuniu com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, no Vaticano nesta quinta-feira, o primeiro encontro cara a cara entre os dois em três anos, já que o pontífice tem se tornado mais incisivo em suas críticas à campanha militar de Israel em Gaza.

Os dois mantiveram conversas privadas por meia hora, disse o Vaticano, mas ofereceu poucos outros detalhes sobre a reunião.

Uma declaração disse que Abbas também se reuniu depois com as principais autoridades diplomáticas da Igreja Católica para discutir a "situação humanitária muito grave em Gaza, onde se espera que haja um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns o mais rápido possível".

Abbas disse em um comunicado que agradeceu ao papa "por suas posições em apoio à obtenção de uma paz justa na Palestina com base na solução de dois Estados".

Abbas está em Roma para uma breve visita esta semana. Ele também deve se encontrar com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, na sexta-feira.

O papa, como líder da Igreja Católica Romana de 1,4 bilhão de membros, geralmente é cuidadoso ao tomar partido em conflitos, mas recentemente tem sido mais franco em relação à campanha de Israel em seu conflito contínuo com o grupo militante Hamas.

Em novembro, Francisco sugeriu que a comunidade global deveria estudar se a campanha de Israel em Gaza constitui um genocídio do povo palestino. O comentário, em um livro a ser publicado, atraiu uma repreensão pública do embaixador de Israel na Santa Sé.

Israel afirma que as acusações de genocídio em Gaza são infundadas e que está apenas perseguindo o Hamas e outros grupos armados.

As autoridades de Gaza afirmam que quase 45.000 palestinos foram mortos e mais de 106.000 ficaram feridos na ofensiva israelense, enquanto a maioria dos 2 milhões de habitantes de Gaza está desabrigada ou desalojada devido à fome que se aproxima.

Abbas e Francisco se encontraram pessoalmente pela última vez em novembro de 2021. Durante a visita desta quinta-feira, Francisco presenteou o presidente com uma obra de arte em bronze com as palavras "A paz é uma flor frágil", um presente que o papa também deu a outros líderes mundiais.

A viagem de Abbas a Roma ocorre no momento em que o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, também deve fazer uma visita à Itália. Mikati deve se encontrar com Francisco na sexta-feira.

O papa também criticou os ataques aéreos de Israel no Líbano, onde está lutando contra o grupo militante Hezbollah, por considerá-los "além da moralidade".