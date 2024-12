Artista iraniana canta online seu véu

Uma cantora iraniana divulgou pela internet um show em que aparece sem o hijab (véu) imposto por lei às mulheres iranianas, conseguindo o apoio de muitos simpatizantes, além de processos judiciais.

Parastoo Ahmadi postou um vídeo no YouTube na quarta-feira, usando saia preta longa, com as costas descobertas e sem o véu cobrindo os cabelos, uma forma de vestir que viola abertamente as regras impostas pela República Islâmica.

A data do show, que durou cerca de 30 minutos e foi realizado sem público, não foi especificada. Mas parece ter sido filmado no Irã, pois a cantora estava acompanhada por membros de sua banda, quatro homens, sob a luz indireta de um pátio em um local tradicional.

Desde a revolução islâmica de 1979, as mulheres iranianas são obrigadas a cobrir os cabelos e não podem cantar sozinhas em público.

Mas Parastoo Ahmadi conquistou um grande número de fãs (mais de 14.000 seguidores) postando suas músicas pelo Instagram, inclusive com melodias divulgadas em 2022-2023 em apoio às manifestações multitudinárias que sacudiram o país.

"Eu sou Parastoo, a garota que não consegue se calar e se recusa a parar de cantar pelo país que ama", escreveu ela no Youtube. "Ouça minha voz nesse concerto imaginário e sonhe com uma nação livre e bela."

Sem citar seu nome, a agência de imprensa da Justiça iraniana denunciou que um "grupo liderado por uma cantora" produziu "música sem respeitar as regras legais e religiosas".

As autoridades "agiram e tomaram medidas apropriadas, abrindo processos contra a cantora e a produção", disse a agência Mizan.

A Anistia Internacional disse em um relatório que as mulheres podem ser condenadas à pena de morte se violarem o texto sobre "promover a cultura da castidade e o hijab".

