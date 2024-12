Após vitórias na Champions, Barça, Real e Atlético chegam com confiança ao Espanhol

Os três primeiros colocados do Campeonato Espanhol, Barcelona, Real Madrid e Atlético, voltam ao torneio doméstico contra adversários da parte de baixo da tabela depois de conseguirem importantes vitórias na Liga dos Campeões, que deram confiança às equipes para a parte final do ano.

O Barça, que se garantiu pelo menos no playoff da Champions, já é o segundo, atrás ado Liverpool, depois de bater o Borussia Dortmund por 3 a 2, e quer manter o embalo em casa contra o Leganés (17º), no domingo.

A principal ausência do time catalão será o técnico alemão Hansi Flick, suspenso por dois jogos depois de receber cartão vermelho no último fim de semana contra o Betis.

No jogo contra o Dortmund, brilharam o brasileiro Raphinha e o jovem Lamine Yamal, mas o protagonista foi Ferran Torres, que margou dois gols. Pedri e Marc Casadó também mostraram que estão em boa forma.

O Real Madrid, dois pontos atrás do Barça e um jogo a menos, visitará no sábado o Rayo Vallecano (12º), motivado depois de afastar as dúvidas na Champions com a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta.

O time merengue encontrou sua fórmula mágica: o trio Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que marcaram os gols da vitória sobre os italianos.

Contra o Rayo, Mbappé deve desfalcar o Real Madrid, que confirmou uma lesão muscular na coxa esquerda do atacante francês, depois de ter sido substituído em Bérgamo com dores.

A boa notícia para o camisa 9 merengue veio da Suécia nesta quinta-feira. O Ministério Público do país arquivou por falta de evidências uma investigação de um suposto estupro que a imprensa local vinculou a uma estadia do jogador francês em Estocolmo.

Já o Atlético de Madrid, terceiro colocado a três pontos do Barça, enfrenta o Getafe (15º) no estádio Metropolitano.

No último domingo, o time 'colchonero' venceu o Sevilla de virada (4 a 3) e, três dias depois, bateu o Slovan Bratislava por 3 a 1 sem maiores problemas, em duas grandes atuações do francês Antoine Griezmann.

Depois do jogo pela Champions, o técnico argentino Diego Simeone enalteceu o desempenho do Atlético, apesar do calendário apertado da equipe na temporada.

"Fico com o trabalho feito pela equipe. Vinha de um esforço muito grande. A resposta foi muito boa em todos os jogos", declarou Simeone.

Em outros jogos da rodada, o Athletic Bilbao (4º), que vem de vitória sobre o Fenerbahçe de José Mourinho na Liga Europa, visita o Alavés (16º) no domingo, enquanto o Villarreal (5º) receberá o Betis (11º) no mesmo dia.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Valladolid - Valencia

- Sábado:

(10h00) Espanyol - Osasuna

(12h15) Mallorca - Girona

(14h30) Sevilla - Celta Vigo

(17h00) Rayo Vallecano - Real Madrid

- Domingo:

(10h00) Atlético de Madrid - Getafe

(12h15) Alavés - Athletic Bilbao

(14h30) Villarreal - Betis

Real Sociedad - Las Palmas

(17h00) Barcelona - Leganés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 38 17 12 2 3 50 19 31

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 34 13 21

3. Atlético de Madrid 35 16 10 5 1 30 11 19

4. Athletic Bilbao 32 17 9 5 3 26 15 11

5. Villarreal 26 15 7 5 3 27 25 2

6. Real Sociedad 24 16 7 3 6 16 11 5

7. Osasuna 24 16 6 6 4 22 25 -3

8. Mallorca 24 17 7 3 7 16 20 -4

9. Girona 22 16 6 4 6 22 23 -1

10. Celta Vigo 21 16 6 3 7 25 27 -2

11. Betis 21 16 5 6 5 18 20 -2

12. Rayo Vallecano 19 15 5 4 6 15 16 -1

13. Sevilla 19 16 5 4 7 17 23 -6

14. Las Palmas 18 16 5 3 8 22 27 -5

15. Getafe 16 16 3 7 6 11 13 -2

16. Alavés 15 16 4 3 9 18 27 -9

17. Leganés 15 16 3 6 7 14 23 -9

18. Espanyol 13 15 4 1 10 15 28 -13

19. Valencia 10 14 2 4 8 13 22 -9

20. Valladolid 9 16 2 3 11 11 34 -23

