Ambev aprova pagamento de R$ 10,5 bi em juros sobre capital e dividendos

O Conselho de Administração da Ambev aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos, no valor total de R$ 10,5 bilhões, sendo R$ 0,2448 por ação para o JCP e R$ 0,4228 para os dividendos. O pagamento do JCP será efetuado em 30 de dezembro de 2024, e o dos dividendos, em 7 de janeiro de 2025.

Em ambos os casos, será considerada a posição acionária do dia 19 de dezembro de 2024 para as ações negociadas na B3 e do dia 23 de dezembro de 2024 para os ADRs negociados em Nova York. Ambos os papéis passarão a ser negociados "ex" a partir de 20 de dezembro.

O colegiado aprovou ainda a alteração da atual frequência de distribuição de proventos (anual) para períodos potencialmente menores, incluindo distribuições trimestrais ou em outra periodicidade, em datas e valores a serem aprovados pelo conselho.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que combinados, os proventos e o programa de recompra de Ações em curso, totalizam R$ 12,5 bilhões.