Ações europeias caem após BCE reduzir juros como esperado

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em leva queda nesta quinta-feira depois que o Banco Central Europeu (BCE) cortou as taxas de juros em 25 pontos-base, como esperado, e deixou a porta aberta para mais flexibilização para apoiar uma economia em dificuldades em meio a riscos políticos elevados.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,14%, a 519,20 pontos, embora as ações de bancos da zona do euro sensíveis aos juros,, tenham subido 0,3%.

O BCE reduziu as taxas de juros pela quarta vez este ano, conforme preocupações com a inflação diminuíram e o debate passou a ser se os cortes são rápidos o suficiente para apoiar uma economia estagnada que também corre o risco de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.

Entretanto, alguns investidores se concentraram nos comentários da presidente Christine Lagarde, que enfatizou que a luta contra a inflação não terminou. Após a falas, os rendimentos do título de referência alemão subiam. [EUR/GVD]

Participantes do mercado estão agora precificando cortes nos custos de empréstimos no valor de cerca de 120 pontos-base até o final de 2025, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"O BCE está seguindo o roteiro. A inflação está desacelerando, os principais indicadores sugerem que o crescimento dos salários vai desacelerar, e o crescimento está fraco, mas não é catastrófico", disse Mathieu Savary, estrategista europeu da BCA Research.

"Como resultado, a manutenção de um ritmo consistente de flexibilização é apropriada e permite manter as balas engatilhadas caso surja uma guerra comercial no próximo ano."

O STOXX 600 tem alta de mais de 8% até o momento este ano enquanto o índice de referência dos EUA S&P 500 avança mais de 27%.

A zona do euro tentou lidar com uma economia em desaceleração, com a instabilidade política na Alemanha e na França e com a demanda fraca da China este ano. Considerando que a maioria das empresas europeias depende de exportações, uma guerra comercial com os EUA continua sendo um obstáculo significativo em 2025.

No índice STOXX, o setor de recursos básicos foi o que mais caiu nesta quinta-feira, em 1,7%, enquanto o setor de luxo liderou os ganhos, com uma alta de 0,9%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,12%, a 8.311,76 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,13%, a 20.426,27 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,03%, a 7.420,94 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,36%, a 34.857,37 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,21%, a 11.764,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,14%, a 6.361,04 pontos.