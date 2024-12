ABPA: exportação de carne de frango pode atingir até 5,4 mi de toneladas em 2025

A exportação total de carne de frango in natura e processada em 2025 deve alcançar até 5,4 milhão de toneladas, volume 1,9% superior ao estimado para 2024, de 5,3 milhões de toneladas, informou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A perspectiva da entidade é de que a produção brasileira neste ano fique em 14,9 milhões a 15 milhões de toneladas, crescendo até 1,3% ante 2023, quando foi de 14,833 milhões de toneladas. Com relação ao consumo per capita, o índice deverá alcançar 45,6 kg por habitante em 2024, número até 1,1% maior em relação ao consumo registrado em 2023. Para 2025, a perspectiva é de que a produção de carne de frango fique entre 15,2 milhões e 15,3 milhões de toneladas, volume 2,7% maior em relação a 2024. A ABPA informou, ainda, que o consumo doméstico tende a crescer até 2,2% ante 2024 para até 46,6 kg. ()