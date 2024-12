Família de políticos: quem é o vereador que jogou dinheiro pela janela

A Polícia Federal deflagrou uma operação na última terça-feira (10) para apurar um esquema de desvios de emendas parlamentares e convênios do Dnocs (Departamento Nacional de Obras contra a Seca), que movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão.

Um dos alvos da Operação foi o vereador Francisco Nascimento (União-BA), que arremessou uma bolsa de dinheiro vivo pela janela de sua casa no momento da ação policial.

Quem é Francisco Nascimento

O político é vereador por Campo Formoso, na Bahia. Francisco Manoel do Nascimento Neto foi eleito no pleito deste ano, quando recebeu 2.250 votos. Antes de se candidatar ao cargo de vereador, Francisco Nascimento foi secretário executivo da prefeitura do mesmo município.

Durante a campanha eleitoral, o então candidato utilizava o nome Francisquinho Nascimento. Em seu perfil no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nascimento declarou R$ 213.144,61 em bens, sendo R$ 40 mil em espécie, 1.500 dólares (cerca de R$ 9 mil na cotação atual), 2.500 euros (quase R$ 16 mil) também em espécie, uma casa de 370 m² e 51% de CNPJ vinculado à empresa Laboratório de Análises Clínicas São Francisco LTDA, em participação equivalente a R$ 25.500.

Conforme registros do TSE, o candidato foi o único doador para sua campanha de 2024. Francisco Nascimento doou a si mesmo R$ 2 mil, tendo utilizado a maior parte do valor para publicidade por materiais impressos.

A família do vereador é ativa na política. O suspeito é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA), um dos líderes do Centrão.

Elmo, irmão de Elmar e também primo de Francisco Nascimento, é prefeito de Campo Formoso, reeleito no segundo turno do pleito de 2024, com pouco mais de 62% dos votos.

O que aconteceu

A Polícia Federal cumpriu 17 prisões preventivas pela Operação Overclean. As buscas foram realizadas em cinco estados: Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. São investigados supostos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. O inquérito contou com cooperação policial internacional da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Homeland Security Investigations.

A Justiça baiana expediu ainda ordens de sequestro de bens em um montante de mais de R$ 162 milhões, correspondentes ao lucro da organização criminosa. O bloqueio inclui aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo.

Francisco Nascimento estava em um apartamento em Salvador quando a PF cumpriu seu mandado de prisão. A bolsa atirada pela janela foi recuperada pelos agentes e continha diversos maços com notas de R$ 100, em um montante inicial de R$ 250 mil. Os valores ainda serão levados para a contagem oficial.

O vereador é suspeito de receber propina para favorecer empresários em contratos com a prefeitura. A defesa de Nascimento informou que não iria se manifestar porque ainda não teve acesso à investigação.

Na Operação, a PF também apreendeu diversas joias e itens de luxo. Segundo a investigação, os objetos podem ter sido comprados com valores desviados dos cofres públicos. Dentre os itens de luxo, foram encontrados relógios da marca Rolex e joias na casa do empresário José Marcos de Moura, aliado do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e suspeito de pagar propina a funcionários públicos em troca de obter contratos.