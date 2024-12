Ucrânia ataca porto russo e afirma que depósito de petróleo foi atingido

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia atacou um porto do sul da Rússia no Mar de Azov com mísseis e provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região ocidental de Bryansk com drones, disseram autoridades, fontes e vários veículos de mídia.

A extensão dos danos e as armas usadas no ataque ao porto não ficou clara, embora a Rússia tenha advertido repetidamente que o uso pela Ucrânia de mísseis Atacms dos Estados Unidos na fronteira representa o envolvimento direto do Ocidente e corre o risco de desencadear uma guerra mais ampla.

Kiev diz que atinge as instalações de energia russas em retaliação aos ataques à infraestrutura de energia ucraniana, que derrubaram cerca de metade da capacidade de geração disponível da Ucrânia durante a guerra, danificaram a distribuição e causaram apagões.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as unidades de defesa aérea destruíram 14 drones ucranianos durante a noite sobre Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

O governador regional Alexander Bogomaz disse no Telegram que uma instalação de produção não especificada pegou fogo brevemente.

Os militares ucranianos disseram que o ataque causou um grande incêndio em um depósito de petróleo, enquanto a mídia independente russa ASTRA informou que uma refinaria havia sido atingida e mostrou chamas.

O gasoduto Druzhba, de construção soviética, que bombeia petróleo da Sibéria Ocidental e do Mar Cáspio para a Europa, passa por Bryansk, assim como o Baltic Pipeline System (BPS), que vai para o Mar Báltico.

A operadora de gasodutos do Cazaquistão, Kaztransoil, disse que Druzhba não foi danificado. Citando as autoridades russas, afirmou que uma instalação industrial pegou fogo e que não havia ameaças aos suprimentos de petróleo originários do Cazaquistão.

O Cazaquistão planeja enviar 130.000 toneladas (31.000 barris por dia) de petróleo para a Alemanha em dezembro via Druzhba, além dos 1,358 milhão de toneladas enviadas neste ano.

Uma fonte do setor ucraniano disse que o ataque noturno a um depósito de Bryansk não afetou o trânsito de petróleo para a Europa via Ucrânia.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne, Vladimir Soldatkin em Moscou, Maria Gordeyeva em Almaty e Pavel Polityuk em Kiev)