Stone vê alta de em vendas no varejo em novembro sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A Stone apurou alta de 2,9% nas vendas deflacionadas do varejo do Brasil em novembro sobre o mesmo período do ano passado, segundo levantamento mensal da empresa de meios de pagamento, divulgado nesta quarta-feira.

Na comparação com outubro, houve queda de 0,2%, afirmou a empresa.

Na segunda-feira, a rival Cielo, que também apura mensalmente o comportamento do varejo, divulgou levantamento mostrando crescimento de 1,4% nas vendas em novembro sobre um ano antes em termos deflacionados.

"O bom momento do mercado de trabalho segue sendo uma força positiva para o consumo", disse em comunicado à imprensa o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, Matheus Calvelli.

"É esperado que a pressão negativa da inadimplência e do serviço da dívida se torne mais elevada adiante", acrescentou o pesquisador, citando a elevação dos juros da economia pelo Banco Central em novembro para 11,25% ao ano.

Por segmento, o comércio eletrônico teve queda de 8,1% nas vendas em novembro sobre um ano antes, afirmou a Stone. Já as lojas físicas mostraram expansão de 3,2% no período.

No Estado de São Paulo, maior mercado do país para o varejo, houve alta de 3% nas vendas em novembro sobre um ano antes, segundo o levantamento da Stone. A região Norte foi a que apresentou os maiores crescimentos nas vendas no período, com destaque para avanço de 10,2% em Roraima e 9,2% no Amazonas, de acordo com os dados da companhia.