Seis migrantes mortos encontrados em dois barcos nas Ilhas Canárias

Equipes de resgate encontraram seis pessoas mortas em duas embarcações que chegaram à ilha de El Hierro, no arquipélago das Ilhas Canárias, informou o serviço de emergência do governo espanhol.

No total, os profissionais de saúde prestaram atendimento em quatro barcos perto desta pequena ilha no sudoeste do arquipélago das Canárias. Um deles conseguiu chegar ao cais, "onde foram confirmadas as mortes de quatro pessoas e uma quinta após sofrer uma parada cardiorrespiratória", anunciou o serviço de emergência 112 das Ilhas Canárias em sua conta na rede social X.

As outras três embarcações foram interceptadas pelos serviços de resgate, que encontraram outra vítima fatal em uma delas.

