Rússia se une ao Brics para criar aliança de inteligência artificial, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que a Rússia desenvolverá inteligência artificial com os parceiros do Brics e outros países, em uma tentativa de desafiar o domínio dos Estados Unidos em uma das tecnologias mais revolucionárias do Século 21.

"Estou confiante que a aliança internacional de associações nacionais e institutos de desenvolvimento no campo da IA dos países do Brics e de outros Estados interessados dará um impulso significativo para tal cooperação", disse Putin durante uma conferência sobre inteligência artificial em Moscou.

"Vamos lançar esta aliança hoje", acrescentou.

Entidade que mais concede empréstimos na Rússia, o Sberbank, disse que a nova Rede de Aliança de IA incluirá em uma parceria associações nacionais de inteligência artificial de China — apontada como uma das principais potências em IA —, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul.