Proprietária da Zara, Inditex frustra expectativas no trimestre e ações recuam

Por Corina Pons e Helen Reid

MADRID (Reuters) - A Inditex, proprietária da Zara, teve um raro resultado trimestral abaixo das expectativas nas vendas e nos lucros, embora a maior varejista de "fast-fashion" do mundo listada em bolsa tenha dito nesta quarta-feira que a temporada de compras de fim de ano teve um bom início.

As ações da Inditex caíram cerca de 5%, uma vez que os investidores digeriram os resultados atingidos pelas flutuações cambiais e pelas enchentes na Espanha, o maior mercado da Inditex.

As vendas do terceiro trimestre, de 9,36 bilhões de euros, ficaram abaixo dos 9,51 bilhões esperados pelos analistas. Um aumento de 8,5% no lucro líquido de nove meses, para 4,44 bilhões de euros, também ficou abaixo dos 4,52 bilhões esperados pelos analistas.

"Embora os números não sejam tão ruins, eles não atendem à linha de crescimento da empresa e mostram uma desaceleração maior do que a estimada", disse o analista Javier Cabrera, da XTB, acrescentando que o próximo ano traz novos riscos, como as tarifas comerciais dos Estados Unidos, que provavelmente aumentarão a inflação.

As graves enchentes ocorridas no final de outubro na Espanha tiveram um impacto "muito limitado" sobre o desempenho da Inditex, com o fechamento de três lojas, disse o diretor de mercados de capitais, Marcos Lopez, aos analistas em uma reunião.

Mas um dólar forte e um euro fraco prejudicaram os resultados, disseram os analistas, já que a Inditex realiza a maior parte de suas vendas em euros.

"Apesar do revés trimestral, afetado pelo clima e pela taxa de câmbio, acredito que a empresa continua em sua trajetória de crescimento", disse Xavier Brun, gerente de portfólio da Trea Asset Management, com sede em Madri, que detém ações da Inditex.

A Zara tem investido em lojas maiores, centros de logística e marketing, tendo lançado uma coleção com a supermodelo Kate Moss, enquanto tenta manter sua vantagem sobre rivais como H&M e Shein, que vendem a preços mais baixos.

A Inditex registrou um aumento de 9% nas receitas em termos ajustados pela moeda nas seis semanas até 9 de dezembro, o que inclui as vendas da Black Friday, um crescimento de vendas mais lento do que os 14% registrados há um ano.

"Tivemos um início forte no último trimestre contra uma demanda comparável no mesmo período de 2023", disse Lopez à Reuters. Ele também disse que a Inditex esperava um impacto menor das flutuações cambiais em seu quarto trimestre.

Em um sinal da confiança do mercado na empresa, as ações da Inditex estão sendo negociadas a cerca de 26 vezes o lucro esperado para os próximos 12 meses, acima da relação preço/lucro da H&M, de 19,3 vezes.

As ações subiram 32% desde o início do ano.

(Reportagem de Corina Pons, em Madri, e Helen Reid, em Londres)