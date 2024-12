Opep eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2024, de 2,9% a 3,1%, mas mantém de 2025

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a perspectiva de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024, mas manteve a expectativa de 2025, em relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 11.

No relatório publicado em novembro, o cartel previa um crescimento de 2,9% para este ano e, em dezembro, aumentou a projeção para 3,1%.

A organização explica que o país continua a ter um crescimento robusto e espera que o ritmo seja sustentado, mas que a inflação é uma preocupação para o próximo ano.

"A economia do Brasil deve manter um forte impulso até o final deste, com base em seu robusto desempenho do terceiro trimestre de 2024", cita o documento.

No entanto, a ausência de efeitos cíclicos de um "ponto de partida" alto no crescimento - como ocorreu entre 2023 e 2024 - devem moderar o desempenho no próximo ano, combinados com taxas de juros elevadas.