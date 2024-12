Ministro afegão para Refugiados morre em atentado suicida

O ministro afegão para os Refugiados morreu nesta quarta-feira (11) em um atentado suicida nos escritórios de seu ministério na capital Cabul, informou à AFP uma fonte do governo talibã.

O porta-voz do governo do Talibã condenou o ataque "covarde", que ele disse ter sido realizado pelo grupo EI.

A explosão, cuja responsabilidade não foi reivindicada, ocorreu no Ministério dos Refugiados, disse uma fonte do governo à AFP, afirmando que foi um atentado suicida.

"Podemos confirmar que o ministro Jalil ur Rahman Haqqani perdeu a vida", juntamente com vários de seus funcionários, acrescentou a fonte, que pediu anonimato.

A conta do Ministério no X disse que foram realizados workshops de treinamento em seus escritórios nos últimos dias.

Os corredores do Ministério costumam ficar cheios todos os dias de pessoas deslocadas que vêm pedir ajuda ou se informar sobre seu dossiê de reassentamento no país, que tem mais de três milhões de pessoas deslocadas pelas guerras das últimas décadas.

O ministro, que era alvo de sanções dos EUA e sempre aparecia armado com uma arma automática, era tio do influente ministro do Interior, Sirajuddin Haqqani.

- O ministro e seu clã -

Seu irmão, Jalaluddin Haqqani, fundou a poderosa rede Haqqani, que é acusada de cometer alguns dos ataques mais sangrentos durante o período em que o Talibã não estava no poder no Afeganistão (2001-2021).

O clã Haqqani está supostamente envolvido em uma luta por influência dentro do regime.

Relatos da imprensa retratam o clã como uma facção pragmática, em oposição ao rigorismo islâmico defendido pelo líder supremo do Talibã afegão, Amir Hibatullah Akhundzada, baseado em Kandahar, no sul do país.

Desde que o Talibã retomou o poder em agosto de 2021 e pôs fim a duas décadas de hegemonia dos EUA, o número de ataques diminuiu em geral no país.

No entanto, o ramo regional do grupo Estado Islâmico de Khorasan continuou a realizar alguns ataques, em particular contra altos funcionários do Talibã e prédios de autoridades talibãs.

Em setembro, o EI reivindicou a responsabilidade por um atentado suicida que matou seis pessoas e feriu 13 em frente ao escritório do procurador-geral em Cabul.

O grupo disse que queria se vingar dos "muçulmanos presos nas prisões talibãs" que anunciam regularmente a prisão ou a morte de membros da organização jihadista.

