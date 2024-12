Ministro afegão do Taliban para refugiados é morto em explosão em Cabul, diz sobrinho

PESHAWAR, Paquistão (Reuters) - O ministro interino do Taliban afegão para refugiados, Khalil Rahman Haqqani, foi morto em uma explosão na capital do país, Cabul, disse seu sobrinho Anas Haqqani na quarta-feira.

Khalil Haqqani tornou-se ministro do governo interino do Taliban depois que as forças estrangeiras se retiraram do Afeganistão em 2021.

Ele era um líder sênior da rede Haqqani, uma facção militante acusada de grandes ataques durante a guerra de 20 anos, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

(Reportagem de Mushtaq Ali, em Peshawar, e Charlotte Greenfield, em Islamabad)