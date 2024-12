Lula está lúcido, orientado e conversando após cirurgia no crânio, diz boletim médico

Por Laís Morais

SÃO PAULO (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está lúcido, orientado e conversando depois de passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio na madrugada de terça-feira, disse boletim médico do Hospital Sírio-Libanês divulgado nesta quarta-feira.

Lula, de 79 anos, evolui bem no pós-operatório e sem intercorrências, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o boletim. O presidente permanece com um dreno enquanto aguarda exames de rotina, acrescentou o hospital.

"(Lula) evolui bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem. O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina", disse o boletim.

Lula foi transferido de Brasília para São Paulo na noite de segunda-feira depois de dar entrada na unidade do Sírio-Libanês na capital federal queixando-se de dor de cabeça. Exames detectaram a presença de um hematoma entre o cérebro e a membrana meníngica, resultado de um tombo no banheiro de casa sofrido em outubro.

Ao chegar a São Paulo, Lula passou por cirurgia para drenagem do hematoma, que visou evitar que ele comprimisse o cérebro do presidente, o que poderia gerar complicações.

Mais cedo nesta quarta, ao chegar ao hospital localizado na região central de São Paulo, o médico pessoal de Lula, Roberto Kalil Filho, disse a jornalistas que o presidente estava bem e de bom humor após a cirurgia.

Em entrevista coletiva na terça após a cirurgia, Kalil afirmou que Lula deve permanecer internado na UTI por 48 horas após a operação, e que deve retornar a Brasília no início da próxima semana. O médico afirmou que, uma vez de volta à capital, Lula poderá retomar suas atividades, embora inicialmente em um ritmo mais lento.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira estar convicto de que Lula estará de volta à capital federal na terça ou na quarta da próxima semana para comandar seu time de ministros.

A internação de Lula gerou preocupações para o governo, em um momento em que o Executivo tem uma agenda extensa de propostas legislativas que precisa aprovar no Congresso nas últimas semanas deste ano, entre elas a regulamentação da reforma tributária e o pacote fiscal de corte de gastos.

O mais recente episódio envolvendo a saúde de Lula, que teve um câncer na laringe diagnosticado em 2011 e do qual se livrou no ano seguinte, gerou ainda incertezas sobre a sucessão presidencial de 2026, quando, aos 81 anos de idade, ele poderá tentar a reeleição e buscar um quarto mandato na Presidência. Lula também passou por uma cirurgia no quadril em 2023.

