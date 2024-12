'Ele passou bem a noite e está de bom humor', diz médico de Lula

Submetido a uma cirurgia no crânio na madrugada de terça-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou bem durante a noite e amanheceu de bom humor, disse o médico Roberto Kalil, do hospital Sírio-Libanês, na manhã de hoje (11).

O que aconteceu

"Ele está bem, passou bem a noite. E o boletim médico vai sair daqui a pouco", disse Kalil. Previsto para esta manhã, o boletim médico sobre o estado de saúde de Lula não foi divulgado pelo Sírio até o momento.

Questionado se o presidente está de bom humor, o médico respondeu "sim, está".

Sem sequelas, Lula, de 79 anos, permanecerá em observação na UTI pelas próximas horas. Ele está acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja.

A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. Pelo orifício foram introduzidos drenos para conter um sangramento. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki sobre o procedimento, que durou cerca de duas horas.

O sangramento decorreu do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.

Lula deve montar um gabinete no Sírio assim que deixar a UTI. A expectativa é que o presidente despache desse gabinete até finalmente deixar o hospital e voltar a Brasília.

A previsão é que o presidente retorne à capital federal no começo semana que vem. "Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem", afirmou ontem (10) o médico Roberto Kalil.

O que dizem os médicos?

Médicos deram entrevista para explicar quadro de Lula Imagem: Fabíola Perez/UOL

Ontem, os médicos que cuidam do presidente falaram sobre a cirurgia e o estado de saúde do presidente. "Ele dormiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado e foi extubado. Está estável, conversando normalmente, se alimentando e ficará em observação nos próximos dias", disse Kalil.

Esse é um tipo de complicação comum principalmente em pessoas de maior idade. Às vezes, nem lembra da queda, e o hematoma pode aparecer meses depois. Como fizemos o acompanhamento, percebemos que o hematoma aumentou.

Rogério Tuma, médico

O sangramento está situado entre o cérebro e a membrana meninges. [Ele] Está com as funções neurológicas preservadas.

Marcos Stavale, médico

Do acidente à UTI: a cronologia

19/10: Queda no banheiro. O presidente Lula sofre um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Ele teve uma queda no banheiro e abriu um corte na cabeça que provocou sangramento do cérebro. Foi internado do hospital Sírio Libanês em Brasília.

20/10: Liberado da internação sem poder viajar. Primeiro boletim médico aponta que Lula foi liberado, mas com a orientação de evitar viagens aéreas de longa duração para reduzir riscos.

22/10: Exames mostram quadro estável. Em nova reavaliação, os exames de imagem indicaram estabilidade do quadro, sem alterações preocupantes.

25/10: Novos exames confirmam estabilidade. Lula realiza novos exames médicos que confirmam a estabilidade em relação aos anteriores. Ele é considerado pronto a retomar sua rotina de trabalho em Brasília, sem restrições adicionais.

31/10: Sem sintomas, novos exames. O presidente realiza mais uma avaliação, com exames que seguem sem alterações. Ele continua sem apresentar quaisquer sintomas relacionados à queda.

3/11: Lula repete os exames e permanece bem. Os médicos recomendam novos exames em uma semana para monitoramento.

10/11: Os exames mais recentes mostram melhora em relação aos anteriores. Com esse progresso, Lula é liberado para retomar plenamente suas atividades, inclusive viagens aéreas. Ele também é dispensado de exames médicos.

9/12: Queixas sobre dor de cabeça. Lula se queixou de dor de cabeça no fim da tarde de ontem, após encontro com os presidentes da Câmara Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

10/12: Cirurgia de emergência. Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) para drenagem uma hemorragia intracraniana, após sentir dor de cabeça.