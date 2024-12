Gosta de vinho? Esse kit da Oster com abridor elétrico está com 17% OFF

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta que pode ser uma boa opção de presente de Natal para quem gosta de vinho: o kit com abridor elétrico, da Oster, está com desconto de 17%, custando R$ 179,90 na Amazon.

Segundo o fabricante, as peças ajudam na praticidade para servir e armazenar a bebida. Além disso, acompanham um estojo de couro sintético, que facilita a organização dos itens. Confira mais informações sobre o kit e o que diz quem o comprou:

O que diz a Oster sobre o kit?

Possui um abridor de vinho elétrico em aço inoxidável que funciona com 4 pilhas pequenas AA, e um cortador de lacres de alumínio;

Também acompanha um anel antigotas (para evitar que a bebida manche a toalha da mesa) e uma tampa com fechamento a vácuo para preservar a qualidade do vinho.

O que diz quem comprou?

O item tem mais de 2 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,7 estrelas (de um total de cinco). Confira a seguir o que disse quem adquiriu o produto:

O produto é lindo e prático de usar. Não dependo de mais ninguém para abrir meu vinho. Até quando você encaixa errado na rolha dá certo. Recomendo demais! Karatina

Dei de presente para a minha nora e ela está adorando o produto, o qual funciona perfeitamente, é muito bonito e resistente. Abre qualquer garrafa sem esforço algum. Paulo César

Apesar de não ser um produto barato, é um item excelente para quem gosta de vinhos. É bonito, com bom acabamento e bem resistente, diferente de outros abridores elétricos. Ralph Diniz

Existem opções mais baratas na internet, mas duvido que tenham a mesma qualidade que esse kit da Oster, além de funcionar muito bem e de ser bastante elegante, a própria caixa do produto já serve de decoração para sua bancada. 10/10. João Eduardo Lima Pessoa

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram do funcionamento a longo prazo e da bateria a pilha do abridor elétrico de vinho. Veja os comentários avaliativos:

Comprei o produto em dezembro de 2023 e no início desse mês (junho/2024) parou de funcionar. Fiquei muito chateada, paguei um valor alto para ter um produto de qualidade, porém durou pouquíssimo. Nathália Portolan

Gostei do kit com abridor, corta gota e prendedor a vácuo. Mas pelo custo do produto, poderia ter sido um abridor com bateria recarregável, o que diminui o tamanho e melhora a praticidade. Eu não deixo pilha em aparelhos que utilizo por menos de uma vez por dia e acaba não sendo prático ficar colocando pilhas para abrir um vinho, sendo que a prática de fazer o mesmo processo com um abridor manual leva 20% do tempo. Willian

Por se tratar de um aparelho da Oster, poderia ser melhor. O abridor, dependendo do tipo da rolha, não consegue abrir, ele perde a potência mesmo com pilhas novas. Ediane Trindade

*Com informações de texto publicado em 20/10/2023.

