Iuan deve se estabilizar e se fortalecer, diz BC da China

PEQUIM (Reuters) - As bases para uma taxa de câmbio do iuan "basicamente estável" continua "sólida", de acordo com um artigo publicado pelo Financial News, a publicação do Banco do Povo da China, nesta quarta-feira.

O mercado de câmbio está operando de forma estável, e é provável que o iuan se estabilize e se fortaleça até o final deste ano, segundo o artigo.

Os principais líderes e autoridades da China estão considerando permitir que o iuan se enfraqueça em 2025, enquanto se preparam para tarifas comerciais mais altas dos Estados Unidos com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, informou a Reuters nesta quarta-feira.

(Reportagem de Yukun Zhang e Ryan Woo)