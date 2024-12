Ibovespa recua após duas altas com investidor à espera de decisão de juros

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, após duas altas seguidas, com as ações da Vale entre as principais pressões negativas, acompanhando o declínio dos futuros do minério de ferro na China, enquanto os papéis da Totvs eram destaque positivo após "upgrade" de analistas do UBS BB.

Às 12h10, o Ibovespa caía 0,68%, a 127.361,9 pontos, na mínima do dia até o momento. Mas cedo, chegou a avançar a 128.789,95 pontos na máxima. O volume financeiro somava 5,22 bilhões de reais.

"O Ibovespa busca forças para retomar o movimento de recuperação, porém o cenário segue com dificuldade em sair da tendência de baixa", destacaram analistas do Itaú BBA, citando que o sentimento ainda é de que qualquer movimento de recuperação é uma oportunidade de venda.

"Esse movimento de queda vem desde setembro e já estamos perto de marcar três meses caindo. O momento é acompanhar com cautela. Cenário de curto prazo pode melhorar com a superação dos 130.400 pontos", pontuaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta quarta-feira.

Investidores da bolsa paulista estão na expectativa do desfecho da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central no final do dia, com a perspectiva de uma aceleração no ritmo de alta da taxa básica de juros, atualmente em 11,25% ao ano.

No mercado, as apostas precificam uma chance majoritária de aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, para 12,25% ao ano. A mediana na última pesquisa Focus, realizada pelo BC com economistas e analistas e divulgada na segunda-feira, mostrava previsão de aumento de 0,75 pontos.

Em Nova York, as bolsas tinha desempenho misto, com números sobre os preços ao consumidor norte-americano em novembro dentro das expectativas, o que reforçou as apostas de que o Federal Reserve deve promover um corte de 0,25 ponto na taxa de juros na última reunião do ano, na próxima semana.

DESTAQUES

- VALE ON cedia 1,66%, seguindo o recuo dos preço do contrato futuro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, que encerrou as negociações do dia com queda de 1,64%, a 809,5 iuans (111,38 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN recuava 0,32%, apesar do avanço dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent mostrava acréscimo de 1,03%, a 72,93 dólares. A estatal também divulgou detalhes sobre o pagamento de remuneração a acionistas anunciada no mês passado.

- AMBEV ON caía 3,08%, em dia de ajustes, mas ainda contabilizando uma valorização de 8,6% em dezembro.

- TOTVS ON valorizava-se 5,74%, endossada por relatório da analistas do UBS BB elevando a recomendação dos papéis para "compra" e o preço-alvo de 34 para 38 reais. Os analistas citaram maior convicção de melhora de margem, a partir de cálculos sobre receita de nuvem, inflação e impactos de mix de receita.

- CSN ON recuava 2,22% após divulgar nesta quarta-feira uma série de projeções para seus negócios nos próximos anos e desistir de continuar mirando em uma meta de redução de endividamento que prometia entregar aos investidores há vários trimestres.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,79%, em sessão mais negativa para o setor como um todo, com BRADESCO PN cedendo 0,64%, SANTANDER BRASIL UNIT caindo 1,92% e BANCO DO BRASIL ON mostrando decréscimo de 0,36%.