Governo corre contra tempo para liberar emendas parlamentares, diz líder no Congresso

(Reuters) - O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está correndo contra o tempo para liberar o pagamento de emendas parlamentares, que tem sido um dos entraves para a pauta legislativa que o Executivo precisa aprovar no Legislativo nas últimas semanas deste ano.

Em entrevista à CNN Brasil, Randolfe também disse que Lula está bem após passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio na madrugada de terça-feira, e afirmou ter convicção que o presidente estará de volta a Brasília para comandar sua equipe de ministros na terça ou na quarta da próxima semana.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)