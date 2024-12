Estudantes e trabalhadores orientados a ficar em casa devido à poluição no Irã

Estudantes e trabalhadores iranianos receberam ordens para permanecer em casa na quarta e quinta-feira (11 e 12) devido à intensa poluição do ar que afeta Teerã e várias cidades, informou a imprensa estatal.

A capital do Irã estava coberta por uma densa névoa amarelada, um fenômeno frequente para seus 10 milhões de habitantes e particularmente intenso no inverno (hemisfério norte).

A qualidade do ar em Teerã estava em um nível considerado "perigoso" nesta quarta-feira, com índice AQI (que mede micropartículas de PM2,5 no ar) de 200, 10 vezes acima do que o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera aceitável.

Bancos e museus permanecem fechados na capital, enquanto a emblemática torre Milad, de 435 metros de altura, não era visível na manhã de quarta-feira.

