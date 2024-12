Espanha, Portugal e Marrocos, com 3 jogos na América do Sul, sediarão Copa do Mundo de 2030

A Copa do Mundo de 2030 será a primeira da história organizada em três continentes, após o congresso da Fifa aprovar nesta quarta-feira (11) a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos, com três jogos na América do Sul.

Para comemorar o centenário do Mundial de futebol, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai, em 1930, o país receberá um dos 104 jogos do torneio, assim como Argentina e Paraguai.

