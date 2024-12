É falso que piloto de avião em que estava Teori Zavascki foi morto a tiros

Do UOL, no Rio

É falso que o piloto do avião em que estava o ministro do STF Teori Zavascki, quando aconteceu o acidente em 2017, tenha sido morto a tiros dentro da aeronave. Publicações com tom conspiratório afirmam que os "EUA de Donald Trump" teriam provas sobre essa hipótese.

As investigações do MPF e da Polícia Federal concluíram que o acidente foi causado por desorientação espacial do piloto diante do mau tempo em Paraty (RJ). Os áudios da cabine corroboraram a tese.

O que diz o post

Uma publicação em tom conspiratório é compartilhada com o seguinte texto: "EUA de Trump possui provas que piloto do avião que caiu no mar com Teori Zavascki, foi assassinado a tiros dentro do próprio avião e, assassino teria saltado de paraquedas e resgatado no oceano por comparsas. No momento que foi atingido pelos tiros, o piloto conversava com a torre de controle. O exame de necropsia do piloto foi refeito por três vezes e todos esses laudos, além do áudio onde pode-se ouvir os tiros, também estão em poder dos EUA".

Por que é falso

Investigação concluiu que foi acidente, e descartou sabotagem. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal concluíram em 2019, dois anos depois do acidente, que não houve crime, mas, sim, falha do piloto. O caso foi arquivado. Segundo a investigação, o que causou a queda da aeronave foi uma decisão tomada pelo piloto em um ambiente de condições climáticas adversas. No momento do acidente chovia forte na região de Paraty, onde o avião caiu no mar.

Não há indício de que houve disparo de arma de fogo. Áudios extraídos do gravador da cabine da aeronave reforçaram que o acidente foi causado por desorientação espacial do piloto por causa da chuva. A gravação revela que o piloto Osmar Rodrigues estava fazendo manobras para aguardar melhores condições para pouso na pista de Paraty por causa da chuva. Não há registro de que tenha ocorrido tiros na cabine.

O acidente aconteceu em janeiro de 2017. Além do ministro relator da Lava Jato no Supremo, outras quatro pessoas morreram, incluindo o piloto. Teori Zavascki viajava de férias. A aeronave tinha saído do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty.

Não há notícia de que os EUA teriam informações sobre a morte de Teori. Uma busca por reportagens publicadas em inglês sobre Trump e o ministro morto não trouxe no resultado nenhuma informação nesse sentido (aqui).

Donald Trump ainda não assumiu como presidente. Ele toma posse em 20 de janeiro de 2025. Em novembro, ele foi recebido na Casa Branca por Joe Biden para dar início a transição de governo.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

