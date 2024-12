Defesa Civil de Gaza relata ao menos 22 mortos em novo ataque israelense

A Defesa Civil de Gaza informou nesta quarta-feira (11) que pelo menos 22 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram em um ataque israelense durante a madrugada no norte da Faixa.

"Ao menos 22 pessoas foram martirizadas no massacre cometido pelo exército de ocupação, que bombardeou uma casa que pertencia à família Abu al Tarabish perto do hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza", declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmd Bassal.

O porta-voz acrescentou que a aviação israelense lançou três mísseis contra a casa por volta da meia-noite e que o bombardeio destruiu o imóvel de três andares.

Bassal afirmou que mais de 50 pessoas moravam no local e muitas permanecem sob os escombros.

