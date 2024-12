Correção: Governo de SP anunciará dia 12 pacote de R$ 340 mi para Agro paulista

Na notícia publicada nesta quarta-feira, 10, estava incorreta a data do evento no Palácio dos Bandeirantes. Segue íntegra corrigida:São Paulo, 11 - O governo de São Paulo anuncia nesta quinta-feira (12), à tarde, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, um pacote de ações em favor do agronegócio paulista que soma R$ 340 milhões. Entre as ações estão o anúncio de uma linha de crédito para irrigação pelo Programa Irriga + SP, parceria entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Desenvolve SP, a premiação do "Município Agro - Ranking Paulista" para 117 municípios e a entrega do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de número 100 mil, informou o governo em nota. Outro anúncio será o valor do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro). Esses recursos serão destinados a investimentos em infraestrutura logística do agronegócio do Estado de São Paulo.