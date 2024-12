Com a faca no pescoço, governo empenha R$1 bi por dia para saciar Congresso

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que, para saciar o apetite dos deputados e senadores, o governo terá de executar, em média, quase R$ 1 bilhão por dia nas obscuras emendas parlamentares. É condição imposta pelos ilustres representantes do povo para aprovar propostas como a do ajuste fiscal -cobrado pelo mesmo "mercado" do qual a maior parte do Congresso se diz defensora.

Ainda antes da publicação da matéria, Reinaldo Azevedo comentava declarações de Arthur Lira: "o governo está sendo vítima de chantagem a céu aberto promovida pelo 'regime sequestrista'. Josias de Souza, no UOL News, complementou: "O governo precisa aprovar projetos, propostas que são relevantíssimas para o futuro da administração Lula, mas ele está rendido a essa lógica 'dinheirista' do Congresso".

Outros olhares

Raquel Landim: Faltou transparência em comunicação sobre saúde de Lula. Leia mais

Diogo Cortiz: Senado aprovou marco regulatório da IA: aqui estão os erros e os acertos. Leia mais

Jeferson Tenório: Tarcísio precisa afastar Derrite do cargo para ter credibilidade. Leia mais

Juca Kfouri: Botafogo não suporta desgaste sobre-humano e, como previsto, é eliminado. Leia mais

Rafael Tonon: Melhor panetone do mundo é de um mexicano: receita sem 'dono' é problema? Leia mais