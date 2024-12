CNA estima aumento de 5% do PIB do agronegócio do Brasil em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio do Brasil deverá crescer 5% em 2025, em uma recuperação impulsionada pela expectativa de aumento da produção de grãos, e com alta na atividade da indústria de insumos agropecuários, além do setor agroexportador, estimou nesta quarta-feira a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

"O PIB do Agronegócio deve crescer em 2025, mas os cenários externo e interno (política fiscal, câmbio, inflação e taxa Selic) são desafiadores para os produtores rurais brasileiros", afirmou a principal associação agropecuária do país.

O crescimento aconteceria após uma quebra das colheitas de soja e milho em 2024, as principais safras do país, que limitou o setor neste ano.

O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuário do Brasil deve crescer cerca de 7% em 2025, totalizando uma receita de 1,43 trilhão de reais, após aumentar apenas 0,3% em 2024, ano que o segmento agrícola deve encerrar com recuo de 2,5%, sendo compensado por um crescimento de 6,2% da pecuária, para 453,3 bilhões de reais.

Com a espera recuperação da safra, cujo plantio de soja está caminhando para o encerramento no país, a entidade projeta desaceleração de preços de alimentos no Brasil, com alta de 5,75% em 2025, comparada a 8,49% em 2024.

A confederação citou estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que aponta para uma safra recorde de grãos em 2024/2025 de 322,53 milhões de toneladas, alta de 8,2% em relação a 2023/24, projeção que reflete uma pequena elevação na área plantada (+1,9%) e recuperação da produtividade média.

