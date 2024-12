Lula: idosos têm cérebro menor e maior risco de hemorragia, alertam médicos

Hemorragias como a do presidente Lula, de 79 anos, são mais comuns em idosos, que têm um cérebro menor por causa da idade, explicaram médicos ouvidos por VivaBem. O presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada de ontem (10), em São Paulo, para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça.

Com o envelhecimento, nós temos realmente uma redução do volume cerebral, que é algo natural, fisiológico. Além disso, nós temos uma fragilidade vascular maior, as veias têm um risco maior de se romperem, o que aumenta o risco do hematoma subdural, como o do presidente , detalha José Luiz Pedroso, diretor da Associação Paulista de Neurologia.

Como o espaço entre o crânio e o cérebro é maior em idosos, existe um risco de acúmulo de sangue. A idade aliada a outros fatores, como problemas de coagulação, uso de medicamentos anticoagulantes e traumas, aumenta o risco de repercussões mais graves.

No caso de quedas, como a sofrida pelo presidente, é mais fácil que as veias se estirem e comecem a sangrar no espaço entre o cérebro e o crânio. "A dura-máter, uma espécie de 'capa' que cobre o cérebro, pode se soltar diante de quedas. Com isso, as veias ficam estiradas nesse espaço entre a dura-máter e o cérebro e começam a sangrar aos poucos no espaço entre o cérebro e o crânio. Como o idoso perde volume cerebral, esse espaço é maior do que no jovem", explica Delson José da Silva, presidente da Academia Brasileira de Neurologia.

Diante de sintomas como enjoo, tontura e dores de cabeça, o ideal é procurar um médico, mesmo meses após o trauma. "Esse hematoma pode acontecer 1, 2 ou até 6 meses depois. Mas o prognóstico é bom. Você faz um ou dois furos (no crânio), faz a limpeza e o cérebro volta a ocupar aquele espaço", conclui Silva.

O médico ainda alerta que existe uma chance de recidiva do sangramento, mas não necessariamente o presidente terá que passar por outra cirurgia. Segundo Silva, existem outros procedimentos que podem remediar possíveis novas hemorragias.

A hemorragia do presidente foi resultado da queda que ele sofreu no banheiro de casa, há 51 dias. A informação foi confirmada pela equipe do Hospital Sírio-Libanês, que atende Lula.

Ele foi internado ontem após relatar dores de cabeça —exames diagnosticaram uma hemorragia. Ele passou por um procedimento denominado trepanação para drenar o sangramento e está internado na UTI da unidade, na capital paulista, já conversando e se alimentando normalmente.