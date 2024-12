Brasileiros veem democracia como melhor regime mas sob ameaça

Uma pesquisa apontou que, embora 81% dos brasileiros considerem a democracia o melhor sistema de governo, mais da metade da população (55%) está insatisfeita com o regime no País. Os dados são do levantamento conduzido pelo Observatório da Democracia da Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).

Em comparação com outros países, apenas 15% dos brasileiros discordam que a democracia seja a melhor forma de governo, um índice inferior ao da Argentina (20%), Chile (25%) e Colômbia (34%). No entanto, 70% dos brasileiros percebem que a democracia está sob ameaça, um dado que reforça a necessidade de medidas para fortalecer o regime.

Os entrevistados também expressaram preocupações com a relação entre os três Poderes no Brasil. Para 65% da população, essa relação é conflituosa, e 31% apontam que frequentemente há interferência entre os Poderes. Apesar disso, 49% afirmaram priorizar questões políticas do município onde vivem, demonstrando maior engajamento local.

Outro destaque do estudo foi a confiança dos brasileiros nas instituições. As Forças Armadas lideram com 58%, seguidas pelas igrejas (55%) e pelas polícias (52%). Em contrapartida, partidos políticos e redes sociais apresentam os menores índices de confiança, com 13% e 18%, respectivamente.

O levantamento ainda mostrou que 59% dos brasileiros acreditam que a democracia enfrentou riscos de golpe recentemente. Episódios de violência policial e tentativas de golpe em 2022 reforçam essa percepção, assim como a investigação da Polícia Federal que revelou o envolvimento de militares em atos antidemocráticos.

A pesquisa também destacou a importância das redes sociais na difusão de informações. Para 69% dos entrevistados, as fake news interferem significativamente nas eleições, e 70% acreditam que plataformas como WhatsApp deveriam ser regulamentadas para conter a desinformação.

Em relação ao sistema judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) conta com a confiança de 38% da população, enquanto juízes e desembargadores somam 47%. A Justiça Eleitoral, por sua vez, é confiável para 46% dos brasileiros, mas enfrenta desafios relacionados à desinformação durante pleitos eleitorais. Já o Congresso Nacional tem a confiança de apenas 17% dos entrevistados.

A pesquisa revelou que o nível de insatisfação com a democracia no Brasil é superior ao de países como Espanha e Itália (51%), mas inferior ao da Argentina (61%) e Chile (70%). O procurador federal Paulo Ceo destacou que os dados apontam para a necessidade de reformas, maior engajamento social e combate à desinformação para revitalizar o regime.

Com 3 mil brasileiros entrevistados por telefone entre 30 de novembro e 5 de dezembro, a margem de erro do levantamento foi de 1,8 ponto porcentual. A pesquisa explorou oito áreas principais, como confiança nas instituições, participação cidadã e ameaças ao sistema democrático.